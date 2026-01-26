Світоліна и ракетка топов. Определились все четвертьфиналистки Australian Ope
Украинка на этой стадии сыграет с Гофф
около 5 часов назад
Фото: j48tennis.ne
На Australian Open завершились все матчи четвертого круга соревнований в одиночной сетке среди женщин.
За главный трофей продолжают борьбу восемь теннисисток, среди которых и первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Четвертьфинальные пары AO-2026:
Елена Рыбакина (WTA, 5) – Ига Швентек (WTA, 2)
арина сабаленка (WTA, 1) – Ива Йович (WTA, 27)
Коко Гофф (WTA, 3) – Элина Свитолина (WTA, 12)
Джессика Пегула (WTA, 6) – Аманда Анисимова (WTA, 4)
Напомним, что на пути к 1/4 финала австралийского Шлема Свитолина разбила двух россиянок.
Поделиться