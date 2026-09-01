Стародубцева победила Зайдель на старте US Open 2026
Украинка одержала победу в двух сетах
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) с победы стартовала на Открытом чемпионате США 2026.
В матче первого круга украинка за 1 час и 20 минут обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA 123), отдав сопернице по два гейма в каждом из сетов.
US Open 2026. 1/64 финала
Юлия Стародубцева (Украина) — Элла Зайдель (Германия) — 6:2, 6:2
В следующем раунде Стародубцева сыграет против победительницы пары Мария Саккари (Греция, 32) — Робин Монтгомери (США). Матч второго круга состоится в четверг, 3 сентября.
Калинина не одержала ни одной победы в основной сетке мейджоров за сезон-2026.