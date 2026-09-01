Владимир Кириченко

Вчера, 31 августа, украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №51) сыграла матч в первом круге US Open.

Калинина с счетом 3:6, 3:6 проиграла японке Химено Сакацуме (WTA №144).

В 2026 году Ангелине не удалось выиграть ни одного матча в основной сетке турниров Grand Slam – это первый подобный случай в её карьере на взрослом уровне.

Эта неудача стала для украинской спортсменки 5-й подряд в основе Grand Slam. Серия продолжается ещё со второго круга Roland Garros прошлого года.

Единственными победами Калининой в рамках мейджоров в этом году стали три выигранных матча в квалификации на Australian Open-2026.

Напомним, Дарья Снигур покинула US Open-2026 после поражения в первом круге.