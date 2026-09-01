Денис Седашов

Национальный олимпийский комитет Украины определил лауреатов премии «Лучший спортсмен месяца» по итогам августа 2026 года.

Награду «Лучшая спортсменка августа» получила каноистка Людмила Лузан. На чемпионате мира в Познани она завоевала золото в каноэ-одиночке на дистанции 200 м и серебро в каноэ-двойке на 500 м в паре с Анастасией Рыбачок. Это ее четвертое признание от НОК.

Звание «Лучший тренер августа» получил наставник Лузан — Николай Мацапура.

Победительницей в номинации «Лучшая юная спортсменка августа» стала дзюдоистка Ксения Кирильчук, которая завоевала серебро на кадетском чемпионате мира (U-18) в весовой категории до 52 кг в Гуаякиле. Лучшей тренером юной спортсменки признана ее тренер Катерина Соломянова-Кирильчук.

Сборная Украины – в топ-10 медального зачета ЧМ-2026 по гребле на каноэ и байдарках.