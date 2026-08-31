Алькарас в трёх сетах одолел россиянина на старте US Open-2026
Испанец удачно начал защиту титула
Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил «нейтрального» теннисиста романа сафіулліна (ATP 99) в первом круге Открытого чемпионата США 2026 года.
Соперники провели на корте 2 часа 22 минуты. За это время Алькарас сделал два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. сафіуллін сделал девять подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов.
US Open 2026. Первый круг
Карлос Алькарас (Испания) — роман сафіуллін — 6:4, 6:4, 6:4
В следующем раунде турнира серии Grand Slam Алькарас сыграет против португальца Жайме Фарии (ATP 72).
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