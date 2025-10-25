Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 112) попала в основную сетку хардового турнира WTA 250 в китайском Цзючжане.

В первом раунде Стародубцева встретится с представительницей Китая Чжэн Ушуан (WTA 304), которая получила wild card. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Турнир в Цзючжане продлится с 27 октября по 2 ноября.

