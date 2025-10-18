Олег Шумейко

Юлия Стародубцева (WTA, 131) сыграет в квалификации турнира серии WTA500 в японском Токио.

В полуфинале отбора к основной сетке украинка встретится с уроженкой Киева немкой Евой Лис (WTA, 44). Это будет первая очная встреча теннисисток. Матч запланирован на 18 октября и начнется не ранее 08:20 по киевскому времени.

Напомним, что накануне Стародубцева выступила на соревнованиях в китайском Нинбо. Украинка из квалификации пробилась в основную сетку, где дошла до второго раунда.