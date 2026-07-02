Стародубцева с победы стартовала в парном разряде Wimbledon-2026
Украино-американский дуэт одержал победу в трех сетах
около 1 часа назадПодписаться в
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно преодолела первый круг Wimbledon. В стартовом матче украинка в дуэте с американкой Пейтон Стернс нанесла поражение тандему Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Панна Удварди (Венгрия).
Дебютный совместный матч Стародубцевой и Стернс длился два часа и завершился трехсетовым победой со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
В течение встречи украинско-американский дуэт оформил четыре брейка и уступил четыре гейма на собственных подачах.
Следующие соперницы Юлии и Пейтон определятся в противостоянии между украинско-японским тандемом Надия Киченок / Макото Ниномия и американо-венгерской парой Эйша Мухаммед / Фанни Штоллар.
Итоговый турнир WTA-2026 перенесен из Саудовской Аравии в США.