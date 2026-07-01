Синнер победил Борхеса и вышел в третий круг Уимблдона-2026.
Итальянец одержал победу в трех сетах
около 2 часов назадПодписаться в
Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер пробился в третий раунд Wimbledon-2026. В матче второго круга первая ракетка мира в трех сетах нанес поражение представителю Португалии Нуну Боржесу (48 АТР).
Теннисисты провели на корте 2 часа и 34 минуты. Поединок завершился победой итальянского спортсмена со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4.
За время встречи Синнер выполнил 22 эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Боржес записал на свой счет шесть подач навылет, одну двойную ошибку и два реализованных брейк-пойнта из четырех попыток.
В третьем раунде травяного мейджора Янник Синнер встретится с американцем Дженсоном Бруксби (81 АТР).
Чуда не произошло. Серена Уильямс в 44-летнем возрасте не преодолела первый круг Wimbledon.
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