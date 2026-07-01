Итоговый турнир WTA-2026 перенесён из Саудовской Аравии в США
Соревнования пройдут с 8 по 15 ноября
около 2 часов назадПодписаться в
Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение перенести Итоговый турнир 2026 года из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Индиан-Уэллс (США). Причиной такого шага стало обострение военных действий на Ближнем Востоке.
Соревнования с участием лучших теннисисток планеты состоятся в запланированные сроки — с 8 по 15 ноября.
В пресс-службе организации отметили, что американский комплекс полностью готов к проведению престижного старта:
Индиан-Уэллс предоставляет отличную площадку для проведения Итогового турнира WTA. Современная инфраструктура, преданные болельщики и богатый опыт организации крупнейших теннисных соревнований — здесь есть всё необходимое, чтобы показать лучший женский теннис. Мы рады провести Итоговый турнир WTA в Южной Калифорнии и продолжить развитие одного из главных турниров мирового спорта.
Костюк менее чем за час вышла во второй круг Wimbledon.
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