Стародубцева вышла во второй круг турнира в Майами
Украинка выбила Еву Лис
около 3 часов назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (108 WTA) успешно преодолела барьер первого раунда основной сетки на престижном турнире категории WTA 1000 в Майами. В стартовом матче украинка уверенно обыграла представительницу Германии Еву Лис (77 WTA).
Поединок длился 1 час и 18 минут и завершился победой Стародубцевой в двух сетах.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала
Ева Лис (Германия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 1:6, 4:6
В следующем раунде Юлию Стародубцеву ожидает встреча с испанской теннисисткой Кристиной Букшей, которая получила 30-й номер посева на турнире.
