Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк (28 WTA) заявилась на грунтовый турнир категории WTA 250 во французском Руане. Соревнования пройдут с 13 по 19 апреля.

Для Костюк это будет первое выступление на турнирах такого уровня с июня 2024 года. Примечательно, что действующая чемпионка турнира в Руане — другая украинка — Элина Свитолина.

Сейчас Марта готовится к старту на престижном турнире WTA 1000 в Майами. Украинка начнет соревнования со второго раунда. Её соперницей станет победительница пары Солана Сьерра (Аргентина) — Камилла Рахимова (Узбекистан).

Юлия Стародубцева вышла в финал квалификации Miami Open, прервав серию из четырех поражений.