Денис Седашов

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с французом Гаэлем Монфисом станут участниками развлекательного мероприятия Stars of the Open, которое пройдет в рамках Открытого чемпионата США. В четверг, 21 августа, они проведут матч в миксте против итальянской пары Флавия Пеннетта/Флавио Коболли.

В прошлом году Свитолина и Монфис также участвовали в подобном шоу-турнире перед стартом US Open. Тогда мероприятие имело благотворительную цель – сбор средств на поддержку Украины.

Также на корт выйдут Хуан Мартин дель Потро, Энди Роддик, Жуан Фонсека, Бетани Маттек-Сандс, Джек Сок и другие известные теннисисты.

Свитолина осталась 13-й в обновленном рейтинге WTA.