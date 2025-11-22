Свитолина и Костюк сыграют на выставочном турнире в Индии
Элина заменила Елену Рыбакину
35 минут назад
Фото: Getty Images
Украинские теннисистки Элина Свитолина (15 WTA) и Марта Костюк (26 WTA) примут участие в выставочном турнире World Tennis League, который пройдет 17–21 декабря в Бенгалуру (Индия). Формат соревнований предусматривает четыре команды, каждая из которых состоит из двух мужчин и двух женщин. Команды сыграют одна с другой в групповом этапе, а две лучшие по итогам встретятся в финале. Кроме украинок, в турнире уже подтвердили участие такие теннисисты, как Гаэль Монфис (Франция), Ник Кирьос (Австралия), Паула Бадоса (Испания), индиец Рохан Бопанна, полька Магда Линетт, а также данило медведев.