Свитолина обыграла экс-россиянку в первом круге турнира в Окленде
Элина отдала сопернице только 4 гейма
около 1 часа назад
Еліна Свитолина / Фото - United24
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) стартовала на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В первом раунде Элина со счётом 6:3, 6:1 победила экс-россиянку, которая сейчас представляет Францию, Варвару Грачёву (№75 WTA).
Это была их третья очная встреча – Элина ведет в противостоянии 3:0.
Матч длился 1 час 17 минут. За это время Свитолина 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6/11 брейк-поинтов.
В следующем круге украинка сыграет против британки Кэти Бултер, которая в своем матче одолела Юлию Стародубцеву.
Напомним, Свитолина потерпела поражение в первом круге парного разряда, где она в дуэте выступала с легендарной Винус Вильямс.