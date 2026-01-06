Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) прокомментировала победу над экс-россиянкой со спортивным гражданством Франции Варварой Грачёвой (WTA 75) на старте турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). Слова украинской теннисистки привёл портал ВТУ.

Свитолина выиграла у Грачёвой со счётом 6:3, 6:1.

«Это был замечательный матч. Я действительно играла очень хорошо и довольна тем, как смогла проявить себя в первом матче сезона. Иногда начало сезона бывает непростым, но после небольшого перерыва было очень приятно вернуться и сыграть при этой потрясающей поддержке трибун в Окленде – все было именно так, как я и ожидала.

В целом я довольна тем, как сыграла сегодня. У меня был перерыв, потому что в прошлом сезоне я, к сожалению, завершила выступления раньше, чем планировала. Зато у меня было время отдохнуть, перезагрузиться и снова вернуться к хорошему теннису. Я очень счастлива».