Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о поражении в финале турнира серии WTA1000 в Дубае от Джессики Пегулы. Украинку цитирует btu.org.ua.

Элина, очевидно, сегодня был не ваш день, но неделя в Дубае была фантастической. Можете подвести итог и немного рассказать о сегодняшнем матче?

Это была отличная неделя. К сожалению, сегодня я была не в лучшей форме, так сказать. А против Джесс играть всегда непросто – она очень стабильная теннисистка. Она провела хороший матч, а я пыталась сделать все возможное, старалась бороться, оставаться в игре. К сожалению, сегодня все сложилось не в мою пользу.

На этой неделе у вас было несколько невероятных матчей. Насколько вчерашняя встреча (трехчасовой полуфинал против Коко Гофф) могла повлиять на сегодняшний финал?

Да, конечно, это повлияло. Думаю, я могла бы быть в лучшей форме, но я не могу жаловаться. Вчера был отличный матч, отличная битва, и я очень горжусь тем усилием, которое приложила – не только вчера, но и в течение всей недели.

Я очень довольна тем, как играла. Думаю, у меня были хорошие победы, и я просто постараюсь продолжать в том же духе, развивать этот успех и постараться выступить лучше через несколько недель.

Если смотреть шире – не только на эту неделю, но на сезон в целом, – у вас уже очень хороший старт года. Сможете ли вы взять дополнительную уверенность из этого турнира перед двумя турнирами категории WTA 1000, которые уже совсем скоро?

Да, конечно, последние результаты дают много уверенности. Я стараюсь максимально готовиться к каждому матчу и выкладываться на все сто процентов. Я очень горжусь тем усилием, которое показываю с начала сезона. Я хорошо играю, ментально справляюсь с ситуациями – и именно это для меня сейчас главное. Я хочу продолжать в том же духе, и надеюсь, что еще лучшие результаты придут.

Напомним, что Дарья Снигур выиграла турнир в Португалии.