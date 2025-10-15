Три года Скай: Свитолина и Монфис поздравили дочь с днем рождения
Семья теннисистов поделилась нежными семейными моментами
около 1 часа назад
Французский теннисист Гаэль Монфис поделился трогательным сообщением в соцсетях, посвященным дню рождения дочери Скай, которой исполнилось три года.
Уже три года... Время летит так быстро, и каждый день с тобой — это благословение. Наблюдать за тем, как ты растешь, смеешься и открываешь мир с таким светом в глазах — это самое большое приключение в жизни. Мы безмерно счастливы иметь тебя, видеть, как ты становишься радостной, любознательной и любящей маленькой душой. Ты делаешь нашу жизнь ярче просто тем, что есть.
С днем рождения, моя маленькая Скай. Мама и папа любят тебя больше всего на свете.
Вместе с сообщением спортсмен опубликовал серию трогательных фотографий, на которых изображены тёплые семейные моменты — улыбки, объятия и счастливые мгновения вместе с дочерью.
Сообщение быстро набрало тысячи лайков и комментариев от болельщиков, которые присоединились к поздравлениям.
