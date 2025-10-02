Свитолина – про последний сезон Монфиса: «Даже сейчас у меня наворачиваются слёзы на глаза»
Элина признаёт, что будут положительные и негативные моменты
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о анонсе завершения карьеры мужа Гаэля Монфиса. Слова украинки приводит btu.org.ua:
Этот последний год будет очень веселым и принесет много удовольствия тебе, нашей семье и всем болельщикам. Все будут очень взволнованы. Я с нетерпением жду, когда ты выйдешь на корт. Это будет волнующе, грустно и нелегко, лично для меня. Даже сейчас у меня наворачиваются слезы на глаза, но это также будет большое удовольствие, и я очень счастлива, что буду рядом с тобой.
Напомним, что Свитолина объявила о досрочном завершении сезона.