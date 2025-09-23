Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила в соцсетях, что решила досрочно завершить выступления в этом сезоне.

В последнее время я не чувствую себя самой собой. Я не в должном эмоциональном состоянии и не готова играть, поэтому в этот момент я завершаю свой сезон.

С годами я поняла: этот спорт не про деньги, славу или рейтинги – он про готовность бороться и полностью отдавать себя. Сейчас я просто не на том уровне ни психологически, ни эмоционально, чтобы это делать.

Не каждый день должен быть продуктивным, сильным или полным энергии. Некоторые дни бывают тяжелыми – и это не делает меня слабой. Это лишь означает, что я человек и мне нужно время, чтобы отдохнуть, почувствовать, вдохнуть и просто быть. Так что я даю себе пространство, необходимое для исцеления и восстановления, вместо того чтобы заставлять себя. И когда я снова выйду на корт, я хочу бороться в полную силу и быть лучшей версией себя для болельщиков, для тенниса и для себя.