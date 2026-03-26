Снигур разгромила соперницу во втором круге соревнований в Словении
Украинка победила в двух сетах
19 минут назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (110 WTA) вышла в четвертьфинал турнира ITF W75 в городе Мурска-Собота (Словения).
В матче второго круга украинка обыграла португалку Франциску Жорже (190 WTA) в двух сетах.
Матч длился 1 час 15 минут. Снигур победила, не отдав сопернице ни одного гейма. На счету украинки 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов.
ITF W75 Мурска-Собота. Хард в помещении. 1/8 финала
Дарья Снигур – Франциска Жорже – 6:0, 6:0
В следующем круге украинка встретится с теннисисткой из Словакии Викторией Грунчаковой (217 WTA).
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Дубровнике.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальна. Срок действия до 17.04
