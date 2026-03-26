Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Дубровнике
Украинка победила в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) вышла в четвертьфинал грунтового турнира серии WTA 125 в хорватском Дубровнике. В матче второго круга украинка обыграла итальянку Нурию Бранкаччо (WTA 151) в двух сетах.
Встреча длилась 1 час 21 минуту. Калинина реализовала 5 из 5 брейк-поинтов и отыграла все 6 брейк-поинтов соперницы.
WTA 125 Дубровник. Грунт. 1/8 финала
Ангелина Калинина – Нурия Бранкаччо – 6:0, 6:2
В четвертьфинале Ангелина сыграет против победительницы пары Полона Герцог (Словения) — Тамара Корпач (Германия).
Определились все участники 1/4 финала Masters в Майами.
