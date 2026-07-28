Світолина узнала соперницу на старте турнира в Вашингтоне
Игра состоится 29 июля
около 3 часов назадПодписаться в
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (10 WTA) узнала первую соперницу на турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США).
Во втором круге украинская теннисистка сыграет против Полины Кудерметовой (108 WTA). Соперница Свитолиной пробилась в основную сетку через квалификацию.
Это будет первая очная встреча теннисисток на профессиональном уровне. Матч запланирован на среду, 29 июля.
Соболева в двух сетах одолела француженку и вышла в 1/8 финала турнира в Румынии.
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