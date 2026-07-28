«Сердце — это Усик»: Бенавидес создал идеального бойца
Американец отметил бойцовский характер украинца
около 4 часов назадПодписаться в
Непобежденный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) поделился видением идеального бойца, объединив лучшие качества выдающихся боксеров.
В интервью порталу DAZN Бенавидес разобрал ключевые элементы и навыки по категориям:
Джеб: Оскар де ла Хойя или Геннадий Головкин
Сила: Майк Тайсон
Подбородок (устойчивость к ударам): Геннадий Головкин
Работа ног (футворк): Мэнни Пакьяо
Боксерский IQ: Флойд Мейвезер-младший
Сердце (бойцовский характер): Александр Усик
Бенавидес назвал условие для проведения боя с Усиком.
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