Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) успешно преодолела стартовый раунд на престижном травяном турнире категории WTA 500 в столице Германии.

В поединке 1/16 финала украинская теннисистка встречалась с «нейтральной» анной калинской (WTA 20). Матч завершился досрочно во втором сете из-за отказа соперницы продолжать борьбу.

Свитолина уверенно закрыла первую партию и доминировала во второй. После пятого гейма второго сета калинская вызвала на корт медицинский персонал из-за плохого самочувствия. Врачи измерили теннисистке давление, уровень кислорода в крови и температуру тела, после чего она приняла решение сняться с турнира.

WTA 500 Берлин. Трава. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) — анна калинская — 6:1, 4:1, RET.

Во втором раунде соревнований в Берлине Элина Свитолина сыграет против представительницы Германии Евы Лис (WTA 117).

Полярные результаты украинок. Стародубцева вышла в 1/8 финала, а Калинина не пробилась в основную сетку.