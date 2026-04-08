Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о кадровых потерях в сборной Польши накануне матча квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Украинку цитирует btu.org.ua:

Я бы не сказала, что это упростит ситуацию. Конечно, Ига сейчас не в лучшей форме, можно так сказать, но, конечно, на грунте она играет здорово. Команда такая, какая есть. Мы не можем не отдать должное им. Они играют дома, они будут подбирать покрытие под себя. Поэтому матч будет трудный. Первый день всегда очень эмоционально сложный, максимально нервный. Было бы хорошо его хорошо начать, а дальше мы уже будем на опыте (смеется). Могу сказать, что у нас – и у меня, и у Марты, и у сестер – есть опыт. Мы уже знаем, чего ожидать, когда едем на Кубок Билли Джин Кинг. Будет нервно, но мы готовы к этому. Сейчас я тренируюсь здесь в Киеве, чтобы быть в классной форме и принести победу для Украины.