Тьєн со второй попытки стал чемпионом Next Gen ATP Finals
Лернер в финале обыграл бельгийца Блоксса
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Американец Лернер Тьен (ATP, 28) стал победителем Next Gen ATP Finals. Первый сеяный соревнований в финале обыграл представителя Бельгии Александера Блокса (ATP, 116) 4:3 (4), 4:2, 4:1.
Отметим, что американец в прошлом году также играл в финале Next Gen Finals, когда уступил Жуану Фонсеке.
