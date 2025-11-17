Алькарас — о поражении в финале ATP-2025: «Я не использовал свои шансы»
Испанец назвал поединок «упущенными возможностями»
42 минуты назад
Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свое поражение в финале Итогового турнира ATP-2025, где он уступил второму номеру рейтинга Яннику Синнеру.
Испанец отметил, что не реализовал свои возможности в ключевые моменты матча.
По словам Алькараса, после хорошего старта он был удивлен тем, как резко Синнер добавил в мощности на второй подаче:
Он внезапно начал подавать 185–190 км/ч на второй подаче — это застало меня врасплох.
Алькарас подчеркнул, что провалил несколько важных эпизодов:
На тай-брейке у меня были шансы выиграть отдельные очки, но я не справился. Во втором сете нужно было удержать подачу, когда я вел с брейком. Думаю, все сводится к тому, что я не добил несколько мячей ударами слева у сетки.
