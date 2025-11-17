Владимир Кириченко

Вчера, 16 ноября, состоялся финал Итогового турнира ATP в Турине.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас проиграл итальянцу Яннику Синнеру (№2 ATP) – 6:7, 5:7.

Кроме финала Итогового турнира, Синнер и Алькарас встретились между собой в трех финалах нынешних турниров Grand Slam – на Roland Garros и US Open триумфовал испанец, на Wimbledon – итальянец.

Впервые с 1970 года, когда был основан Итоговый турнир, два теннисиста встретились в финале 3+ турниров Grand Slam и финале Итогового турнира в одном сезоне.

Напомним, что Синнер подчеркнул, что этот титул — результат работы всей команды.