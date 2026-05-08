Теннис без Беларуси и РФ. ITF проигнорировала рекомендации МОК
Международная федерация тенниса сохранила действующий статус санкций против агрессоров
около 2 часов назад
Международная федерация тенниса (ITF) оставила в силе отстранение федераций беларуси и рф, несмотря на рекомендации МОК по снятию санкций.
В организации подчеркнули, что статус членства белорусской теннисной федерации рассмотрят не ранее октября на ежегодных общих сборах (AGM Council).
Международная федерация тенниса подтверждает, что заявление МОК не изменяет её позиции относительно отстранения теннисных федераций Беларуси и России, которое остается в силе.
Статус членства белорусской теннисной федерации будет рассмотрен на ежегодном общем собрании ITF в октябре Советом стран-членов ITF (AGM Council) в соответствии с конституционной процедурой ITF.
Напомним, накануне исполнительный комитет МОК призвал спортивные федерации допустить представителей беларуси к соревнованиям.
