Владимир Кириченко

Нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко (№1 WTA) рассказала о своем отношении к тому, что ей задают вопросы о политике и войне в Украине.

Был момент на Roland Garros, когда на тебя просто давили вопросами о политике.

«Это было несколько лет назад».

Я не хочу заставлять тебя делать какие-то официальные заявления, как это делали они, но мне интересно, чему ты научилась благодаря тому опыту, когда тебя просили высказаться о своем правительстве или о том, что ты думаешь о некоторых геополитических моментах.

«На тот момент я была не согласна с тем, как люди нападали на меня. Это был очень сложный момент. И ведь это очевидно, что никто не хочет этой войны, ни с одной из сторон: ни русские, ни белорусы, ни украинцы.

И было действительно трудно из-за того, что я должна была что-то говорить, должна была выражать свое мнение. Но ведь я не эксперт, так? Зачем мне вообще об этом говорить? И видеть, как другие игроки говорят о таких вещах и обвиняют нас, будто мы имеем к этому какое-то отношение — это был безумный и напряженный момент. Я была молодой, понимаешь... То есть я и сейчас молода, я знаю, но все же — сколько мне было, когда это произошло четыре года назад? Лет 23 или что-то такое. Что я знаю о политике? Зачем вы меня об этом спрашиваете?

Все эти медийщики... Я думаю, они просто... Я не знаю, зачем им спрашивать об этом спортсменов. Так что это был трудный момент».

Напомним, в 2020 году Соболенко подписала провластное письмо в поддержку Александра Лукашенко.

Обновленный рейтинг WTA.