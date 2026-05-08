Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО), для Sky Sports прокомментировал возможный бой украинца с чемпионом WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) за звание абсолютного чемпиона.

«Если Фабио Вордли докажет свое мастерство на высшем уровне, он, без сомнения, сможет претендовать на этот разговор [о объединительном бое].

Стать трехкратным абсолютным чемпионом в тяжелом весе было бы чем-то историческим, а Александра всегда мотивируют наибольшие вызовы.

В то же время мы не строим свои планы вокруг одного имени или одного результата. В дивизионе есть несколько сильных претендентов, и мы сосредотачиваемся на самых масштабных и важных поединках, которые только возможны.

Если это будет Вордли, то, потенциально, это будет бой за звание абсолютного чемпиона. Если это будет Агит Кабайел, то, скорее всего, будет защита титула.

Но мы не любим забегать слишком далеко вперед. Сейчас у нас впереди бой с Рико Верховеном, и все наше внимание сосредоточено именно на нем.

Александр уже достиг того, что удалось лишь единицам в истории, так что теперь не идет речь о гонке за титулами ради них самих.

На протяжении многих лет Александр принимал поединки, в основном учитывая их спортивную ценность, часто не обращая внимания на бизнес-аспект. Он строил свое наследие.

Теперь все иначе. На этом этапе важны как спортивные, так и бизнес-факторы. Он также хочет оставить после себя долговременный след в спорте и помочь следующему поколению бойцов развиваться благодаря таким проектам, как Ready To Fight.

Им движет стремление к величию в широком смысле – принимать наибольшие вызовы, оставаться на высшем уровне и продолжать испытывать себя в соревнованиях с лучшими».