Пятая ракетка мира назвала главную цель на сезон-2026
Теннисистка полностью сосредоточена на борьбе за самые престижные титулы
около 2 часов назад
Чемпионка Wimbledon-2022 года Елена Рыбакина (WTA 5) на пресс-конференции рассказала о своих целях на сезон 2026.
26-летняя казахстанская теннисистка подчеркнула, что ключевым фактором для нее остается стабильность.
Для меня все сводится к стабильности. Я знаю, что могу играть хорошо, но иногда этого не хватает. В прошлом году было много трудностей, поэтому сейчас я рада, что здорова. Далее — лишь вопрос времени. Мы продолжаем работать в том же направлении, и я уверена, что смогу достичь своих целей. Рано или поздно это должно произойти. Победа на турнире Большого шлема — моя цель.
Свитолина на турнире в Окленде сыграет с легендарной Уильямс.
Поделиться