Украинка Подрез стала чемпионкой турнира в Нидерландах
Украинка обыграла в финале бельгийскую теннисистку Клару Власселар
около 16 часов назад
Украинская теннисистка Вероника Подрез (233 WTA) завоевала титул на турнире ITF W35 в Гааге (Нидерланды), который проходил на закрытых хардовых кортах.
В финальном поединке Подрез в двух сетах обыграла бельгийскую теннисистку Клару Власселар (753 WTA). Матч длился 1 час и 15 минут.
ITF W35 Гаага. Хард (в помещении). Финал
Вероника Подрез (Украина) – Клара Власселар (Бельгия) – 6:3, 6:3
Для Вероники это первый титул в этом сезоне.
Дарья Снигур выиграла титул WTA 125 в Португалии.
Поделиться