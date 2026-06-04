Украинского теннисиста дисквалифицировали за нарушение антикоррупционных правил
Срок действия отстранения завершится 29 июня 2026 года
6 минут назадПодписаться в
Международное агентство по добропорядочности в теннисе (ITIA) объявило о временном отстранении украинского теннисиста Александра Овчаренко (570 ATP).
24-летнего спортсмена наказали шестинедельной дисквалификацией и штрафом в размере 2 000 долларов США (половина суммы — условно). Овчаренко признали виновным в непредоставлении информации о известной или подозреваемой коррупционной деятельности, а также в сговоре с целью осуществления ставок на теннисные матчи.
Срок действия отстранения завершится 29 июня 2026 года.
Определились полуфиналисты Roland Garros-2026 в мужском одиночном разряде.