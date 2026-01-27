Урсу победил «всухую» в финале квалификации Challenger
Украинец отдал сопернику только 3 гейма
Вадим Урсу (ATP, 430) в финале квалификации турнира серии Challenger в Бахрейне обыграл второго сеяного Бейбита Жукаева (ATP, 261) 6:3, 6:0.
За час на корте украинец трижды подал навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов из одиннадцати и трижды ошибся при подаче. Казах сделал 6 эйсов, 1 брейк и 3 «двойные». Это была первая официальная встреча теннисистов.
Напомним, что Элина Светолина вышла в полуфинал Australian Open.
