Денис Седашов

Украинец Вадим Урсу (443 ATP) завоевал титул на турнире ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе, уверенно обыграв в финале представителя Египта Фареса Закарию (574 ATP) — 6:3, 6:2.

Урсу выполнил пять эйсов, лишь раз уступил на своей подаче и оформил четыре брейка.

Для 28-летнего украинца это уже десятый титул в одиночном разряде.

За триумф в Шарм-эль-Шейхе Урсу получил $2160 призовых и 15 рейтинговых очков.

