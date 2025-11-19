Урсу разгромил россиянина на пути ко второму кругу Challenger
Украинец в двух сетах обыграл агафонова
около 1 часа назад
Фото: tennis-master.com.ua
Вадим Урсу (ATP, 452) в первом круге турнира серии Challenger в Египте обыграл Егора Агафонова (ATP, 499) 6:3, 6:1.
За час на корте украинец 4 раза подал навылет, реализовал 5 брейк-поинтов из восьми и 4 раза ошибся при подаче. Соперник сделал 1 эйс, 1 брейк и 5 «двойных». Это была первая очная встреча теннисистов.
Следующим соперником Урсу станет седьмой сеяный чех Максим Мрва (ATP, 361).
