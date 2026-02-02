Олег Шумейко

Вадим Урсу (ATP, 427) в первом круге турнира серии Challenger в немецком Кобленце уступил Йонасу Форейтеку (ATP, 371) 2:6, 1:6.

За час с четвертью на корте украинец сделал 4 эйса, реализовал 1 брейк-поинт из шести и дважды ошибся при подаче. Чех сделал 2 эйса и 5 брейков. Это была первая очная встреча теннисистов.

Напомним, что Даяна Ястремская пробилась во второй круг турнира WTA500 в Абу-Даби.