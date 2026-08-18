«Очень грустно сниматься с турнира на этом этапе»: Свитолина — о снятии с Цинциннати
У украинки травма лодыжки
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (9 WTA) подробнее рассказала о решении досрочно завершить выступления на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати.
Украинская теннисистка должна была сыграть в 1/16 финала против китаянки Ван Сиюй (108 WTA), однако вынуждена была сняться с соревнований из-за повреждения лодыжки.
К сожалению, я сделала все возможное, чтобы восстановиться, но из-за травмы, полученной в Торонто, а также потому, что я сыграла в матче второго круга, я не успела восстановиться так, как хотела, чтобы быть готовой к следующему поединку.
Я очень хотела здесь сыграть. Конечно, у меня отличные воспоминания о выступлениях здесь и о том, как далеко я проходила на этом турнире. Два вечера назад я провела здесь отличный матч. Очень грустно сниматься с турнира на этом этапе.
Свитолина и Монфис сыграют в миксте на US Open-2026.