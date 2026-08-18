Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой: объявлены дата и место проведения
Бой пройдёт 20 ноября в Нью-Йорке
Бывшие чемпионы мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) подписали контракты на очный поединок, который состоится 20 ноября в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail Sport.
По информации источника, стороны согласовали последние детали сделки во время встречи в начале этой недели. Главным разногласием оставался выбор арены, однако компромисса по проведению мегабоя в США в итоге удалось достичь.
В настоящее время ведётся активная подготовка к официальному анонсу боя.
Промоутер: «Если бой Фьюри – Джошуа не состоится в Великобритании, позор всем причастным».