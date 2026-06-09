Украинская теннисистка Даяна Ястремская (49 WTA) поделилась впечатлениями после уверенного старта на травяном турнире серии WTA 250 в нидерландском Гертогенбосе. В первом раунде победила чешку Сару Бейлек. Слова приводит BTU.

Несмотря на переменчивую погоду и длительную паузу, возникшую из-за непогоды перед началом матча, украинка сумела сохранить концентрацию и продемонстрировать качественный теннис в своем первом матче на траве в текущем сезоне.

Думаю, все было хорошо. Я скучала по игре на траве, и, на мой взгляд, это был хороший матч для первого выхода на это покрытие. Так что да, я действительно получила удовольствие. Здесь замечательный корт и прекрасный турнир, поэтому нужно ценить возможность быть и играть здесь.

Честно говоря, в середине второго сета мне показалось, что сейчас снова начнется дождь. Но когда я увидела солнце, подумала: «Что ж, ладно». Погода очень непредсказуемая, но в целом здесь приятно выступать.

Трудно ли сохранять сосредоточенность, когда есть паузы из-за дождя? Я закончила разминку примерно в 10:15. Очень быстро пошла переодеваться, и когда уже была в раздевалке, даже не знала, что начался такой сильный ливень. Когда увидела дождь, подумала: «Ладно, пойду возьму матча-латте». Там его готовят просто замечательно. Так что я пошла за напитком, вернулась, немного перекусила, а потом снова отправилась на разминку.