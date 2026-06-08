Снігур обыграла экс-вторую ракетку мира на старте турнира в Нидерландах
Украинка в двух сетах победила Паулу Бадосу
около 1 часа назадПодписаться в
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) с победы начала выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах. В стартовом раунде соревнований украинка уверенно обыграла экс-вторую ракетку мира Паулу Бадосу (WTA 141) из Испании.
Встреча длилась 1 час и 23 минуты. Если в первом сете Снигур полностью доминировала на корте, то во второй партии испанка оказала серьезное сопротивление и вела со счетом 5:3. Однако Дарья сумела переломить ход сета, сравняла счет и закрыла поединок на тай-брейке, не позволив сопернице перевести игру в решающую партию.
WTA 250 Хертогенбос. Трава. 1/16 финала
Дарья Снигур (Украина) — Паула Бадоса (Испания) — 6:1, 7:6
В следующем раунде травяного турнира Снигур будет противостоять представительнице Венгрии Панне Удварди.
Стала известна соперница Костюк на старте турнира WTA 500 в Лондоне.