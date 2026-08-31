Владимир Кириченко

Впервые с 2003 года во втором круге турнира Большого шлема фанаты тенниса не увидят матчей ни одного из представителей Большой тройки – швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

Этим турниром стал Открытый чемпионат США-2026.

Федерер и Надаль завершили свои карьеры и участия в US Open не принимают.

39-летний Джокович завершил своё выступление в первом же круге. В ночь на 31 августа Новак со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 проиграл 49-й ракетке мира из Аргентины Мариано Навоне.

Матч Джоковича с Навоне длился 4 часа 40 минут. Это самая продолжительная встреча на старте Большого шлема в карьере 39-летнего Джоковича.