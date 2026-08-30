Костюк вышла во второй круг US Open, обыграв Хантер.
Украинка одержала победу в двух сетах
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) с победы начала выступления на US Open-2026.
В первом круге соревнований украинка в двух сетах обыграла австралийку Сторм Хантер (WTA 169). Поединок длился 1 час и 7 минут.
За время матча Костюк выполнила восемь эйсов, допустила две двойные ошибки, реализовала 4 из 8 брейк-поинтов и проиграла один гейм на собственной подаче.
US Open-2026. Первый круг
Марта Костюк (Украина) — Сторм Хантер (Австралия) — 6:4, 6:1
Следующей соперницей Костюк станет победительница пары Слоан Стивенс (США) — Клара Таусон (Дания).
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