Костюк с повреждением начнет выступления на US Ope
У второй ракетки Украины проблемы с запястьем
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (11 WTA) получила повреждение запястья накануне старта на US Open-2026. Ее слова приводит BTU.
Накануне турнира украинка сыграла в выставочном матче против американки Аманды Анисимовой с тейпом на руке.
Теннисистка оценила свое физическое состояние перед первым кругом:
Пока что это скорее профилактическая мера. Запястье меня немного беспокоит, поэтому мы внимательно следим за его состоянием и делаем все необходимое, чтобы я могла полноценно играть. Оно позволяет мне тренироваться и выходить на корт, так что к началу US Open я готова. Далее будем смотреть, как оно будет реагировать на нагрузку в течение турнира.
Костюк проведет свой первый матч на турнире против австралийки Сторм Хантер в воскресенье, 30 августа. Игра запланирована вторым запуском (не ранее 20:00 по Киеву).
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