Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (55 WTA) произвела сенсацию на Открытом чемпионате Франции, оформив выход в третий раунд соревнований. В матче 1/32 финала украинка в трех сетах обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 30 минут. За время матча Рыбакина сделала четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Стародубцева совершила в игре один эйс, четыре раза ошиблась на второй подаче и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

Roland Garros. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 3:6, 6:1, 7:6

В третьем круге Roland Garros-2026 Юлия Стародубцева сыграет против победительницы противостояния между американкой Хейли Баптист и китайской теннисисткой Ван Сиюй.

