Стародубцева выбила вторую ракетку мира с Roland Garros
Украинка одержала победу в трех сетах
28 минут назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (55 WTA) произвела сенсацию на Открытом чемпионате Франции, оформив выход в третий раунд соревнований. В матче 1/32 финала украинка в трех сетах обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 30 минут. За время матча Рыбакина сделала четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Стародубцева совершила в игре один эйс, четыре раза ошиблась на второй подаче и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.
Roland Garros. 1/32 финала
Юлия Стародубцева (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 3:6, 6:1, 7:6
В третьем круге Roland Garros-2026 Юлия Стародубцева сыграет против победительницы противостояния между американкой Хейли Баптист и китайской теннисисткой Ван Сиюй.
