Денис Седашов

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) поделился мыслями о поединке между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (25-0, 16 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Слова приводит The Ring.

Немецкий боксер назвал главные причины сложного боя для украинца и заявил о желании провести с ним поединок на стадионе в Дюссельдорфе.

Думаю, что он старый. Ему 39 лет. По моему мнению, у Рико был очень нестандартный стиль. Это было трудно для Усика. Проанализировать бои Рико возможности не было. Он не понимал, какой план был у Рико. Я думаю, именно поэтому ситуация для Усика была другой. Когда он дерется с другими бойцами, у него есть много боев, которые он может пересмотреть, и он может составить план действий на бой. Я думаю, что это было проблемой для Усика. Я думаю, что лучшее место для нашего с Усиком боя — это стадион в Дюссельдорфе. Я думаю, что у нас есть место для 70 000 людей. У нас здесь много украинцев. У нас также очень большая курдская община — мы очень поддерживаем, но и немцы меня поддерживают. Агіт Кабаєл

Напомним, Александр Усик одержал победу над Рико Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего организаторы и промоутеры шоу раскритиковали действия рефери на ринге.