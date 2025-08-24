Олег Шумейко

Даяна Ястремская в интервью btu.org.ua поделилась ожиданиями от US Open-2025:

С того дня, как я снялась с Цинциннати, я не играла дней шесть. Я прилетела в Нью-Йорк 17-го августа, и вот пару дней уже потренировалась. Чувствую себя хорошо, тренер Ману прилетел 20-го и сейчас максимально стараюсь набрать форму.

Я не обращаю внимания на предыдущие результаты на US Open. Если честно, даже не помню, какие у меня тут были матчи, и с кем я играла. В прошлом году была проблема с плечом, это я помню. На самом деле, я не зацикливаюсь на этом, думаю и заряжаю себя на позитив.

О матче с Павлюченковой:

Честно говоря, уже не помню, как мы играли с ней раньше, сейчас это абсолютно другое. Когда увидели сетку, все сразу обсудили с тренером. Пересмотрели разные моменты, так что готовлюсь и фокусируюсь на себе и своей игре.

Есть ли какие-нибудь изменения на US Open в этом году? Особо никаких не заметила, разве что матчевые корты медленнее тренировочных (смеется). А так, все так же как и всегда.

Напомним, что Ястремская поднялась в обновленном рейтинге WTA.