Калинина получила статус лакки-лузера на турнире WTA 500 в Линце
Вчера Ангелина проиграла в квалификации
около 3 часов назад
Ангелина Калинина / Фото - Yahoo
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA, 120) попала в основную сетку турнира WTA 500 в Линце.
Калинина получила статус лакки-лузера после отказа восьмой сеяной чешки Сары Бейлек (WTA, 111) от участия.
Вчера Ангелина проиграла в финале квалификации нейтральной теннисистке с белорусским паспортом Александре Саснович (WTA, 111) – 3:6, 2:6.
В первом круге основной сетки Калинина сыграет против представительницы Венгрии Панны Удварди.
В основе также выступит Даяна Ястремская.
Напомним, что Калинина обыграла Анну-Лену Фридзам на старте квалификации турнира в Линце.
